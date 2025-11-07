Millî Eğitim Bakanlığının 81 ilde uyguladığı Harezmi Eğitim Modeli kapsamında düzenlenen öğretmen eğitimleri Çorum Atatürk Anadolu Lisesi'nde başladı.

3–7 Kasım 2025 tarihleri arasında İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi koordinesinde yürütülen eğitimlerde, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yenilikçi, disiplinler arası ve üretken öğrenme süreçlerine etkin katılımı hedefleniyor.

Harezmi Eğitim Modeli; öğrencilerin problem çözme, algoritmik düşünme, üretkenlik ve iş birliği becerilerini geliştirerek 21. yüzyılın gerektirdiği donanımlarla yetişmelerini amaçlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile birlikte eğitimlerine devam eden öğretmenleri ziyaret ederek başarılar diledi.