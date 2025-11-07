6 Kasım 1986 tarihinde kurulan Çorum Gazeteciler Cemiyeti bir yılı daha geride bırakarak 40'ıncı yaşına girdi.

Geçen 39 yıl içerisinde Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini Kurucu Başkan İlhami Ilıman başta olmak üzere merhum Azmi Öztürk ile Özgür Kolukısa, Mehmet Yolyapar ve Şevket Erzen üstlendi.

22 Şubat 2025 tarihinde yapılan ve Şevket Erzen’in yeniden aday olmadığı olağan genel kurulda ise Cemiyet Başkanlığı'na Bülent Özkaleli seçildi.

MEVCUT YÖNETİM KURULU

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu; Bülent Özkaleli başkanlığında şu isimlerden oluşuyor: Bilal Çevrim, Ali Özdemir, Mustafa Burak Yalçın, Nihat Karalar, Uğur Çınar, Mustafa Demirer, Taner Şimşek ve Volkan Sinayuç'.

Olağan genel kurulda oluşan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yaptığı görev dağılımda; Bilal Çevrim Başkan Vekilliğini üstlenirken, başkan yardımcılıklarına Ali Özdemir ve Mustafa Burak Yalçın seçildi.

Cemiyet Sekreterliği'ne Nihat Karalar, Saymanlığa ise Uğur Çınar getirilirken, Mustafa Demirer, Taner Şimşek ve Volkan Sınayuç ise yönetim kurulu üyeliklerini üstlendi.

Öte yandan Cemiyet Denetim Kurulu ise Atilla Çiğdem, Selda Fındık ve Halil Öztürk'ten oluşuyor.

YOLYAPAR, 'ONURSAL BAŞKAN'

Daha önce 16 yıl Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Yolyapar ise Cemiyet Onursal Başkanlığı görevini yürütüyor.

ERZEN 'ÜST KURUL ÜYESİ'

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini aralıksız 22 yıl sürdüren ve kongrede görevi bırakan Şevket Erzen ise Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) ve Karadeniz Gazeteciler Federasyonu'nda üst kurul üyesi olarak görev yapacak.

Ayrıca Başkan Bülent Özkaleli ile Başkan Yardımcısı Ali Özdemir de üst kurul üyesi olarak görev yapıyor.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Çorum Valiliği Bünyesinde oluşturulan İl İnsan Hakları Kurulu'nda 1 üye ile temsil ediliyor.

Her yıl Aralık ayında yeniden oluşturulan İl İnsan Hakları Kurulu'nda Gazeteciler Cemiyeti adına kurul üyeliğini 2 dönemdir Nihat Karalar yürütüyor.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile Karadeniz Gazeteciler Federasyonu’nun kurucuları arasında da yer alıyor.

