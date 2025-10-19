Çorum Zafer Çarşısı esnafından Hasan Alakoç (78) hayatını kaybetti.

Merhum Gazi ve merhume Makbule Alakoç’un oğlu, Gülçin Alakoç’un eşi, Perihan Özortakçı’nın kardeşi, Hüseyin Alakoç, Nuriye Tahtasız, Emine Tatar ile Ali Alakoç’un abileri, Mehtap Şahin, Feryal Filizli, Erdinç Alakoç’un babası, CHP eski yönetim kurulu üyesi, Zafer Çarşısı esnafından Hasan Alakoç, tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesinin 20 Ekim Pazartesi günü toprağa verilmesi bekleniyor.

Muhabir: Fatih Battar