FATİH AKBAŞ

Eğitimci-Yazar Hasan Ali Kalayoğlu, iki kitap birden yayınladı.

İskilip’in kültür hayatına dair araştırmalar yaparak bunları kitaplaştıran Eğitimci-Yazar Hasan Ali Kalayoğlu’nun iki kitabı daha okuyucuyla buluştu.

Hasan Ali Kalayoğlu, gazetemizi ziyaret ederek, yeni yayınlanan ‘İskilip Ağzı ve Şivesi’ ile ‘İskilip Sözlü Kültürü’ adını taşıyan kitapları hakkında bilgiler verdi.

İskilip’in kültür dünyasına katkıda bulunmak ve kültürel ögelerin kaybolmadan kayıt altına alarak gelecek nesillere taşımak için çalışmalara başladığını kaydeden Kalayoğlu, “İlk olarak İskilip oyunlarını gelecek nesillere aktarmak için ‘Oyun Kenti İskilip 1 ve 2’ adında iki kitap yayınladım. Ardından bu yönde çalışmalarıma devam ettim. Şimdi de ilçemizin sözlü kültürü ve kullanılan sözcüklerin unutulmaması için başlattığım çalışmamın ürünü olan ‘İskilip Sözlü Kültürü’ ve ‘İskilip Ağzı ve Şivesi’ isimli kitaplarımı yayınladım. Kitapların basımında bana destek veren İskilip Kültür Turizm Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği (İSDAK) yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.