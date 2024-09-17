Çorumlu Eğitimci-Yazar Hasan İpek’in 6’ncı kitabı ‘Fırtınalı Tanrıdan Acılı Kral Murşili’ Bilgin Yayınları’ndan çıktı.

Murşili hakkında Prof. Dr. Ahmet Ünal tarafından sunuşta şu ifadelere yer verildi: “Kişiliği, yaptıklarıyla, yaşadıkları, başardıkları, zaferleri ve yenilgileriyle günümüzden 2350 sene önce yaşamış Hitit kralı 2. Murşili efsane olmanın tüm ön koşullarını yerine getirecek figürdür. Yazdıkları ve yazdırdığı eserlerin çeşitliliği ve fazlalığı, onun ruh dünyasına girmemizi daha da kolaylaştırır.

Talih kuşunun başına konması nedeniyle genç yaşta baba tahtına oturan bu adamın, aile içi geçimsizliklerden, savaşlardan, açlıktan, kıtlıktan, veba salgınından tutun, Anadolu’da ilk kez kayıtlara geçmiş güneş tutulmasından, yanardağ patlaması ve Kula civarındaki yanık toplarda meydana gelen bu facia yüzünden yüzünün felç olmasına, dilinin tutulmasına değin yaşamadığı, görmediği olay yoktur. Her durumda dik ve metanetli durmasını bilmiş, yurtdışı savaşları bir yana bırakarak tarihte ilk kez Anadolu Birliğini kuracak adımlar atmış, askeri ve politik işlevlerini Anadolu içlerinde yoğunlaştırmıştır.

Romanın konusu gayet basittir. Hitit başkenti Hattuşa’dan Yozgat’a giderken Çorum il sınırını hemen geçince varılan Derbent köyü yakınlarındaki bir mağarada Fırtına Tanrısı Teşebun Hitit başkentinde kazı yapan Alman profesör Buch’a gözükmesi ve dolaylı yollardan kimliğini el vermesiyle başlar ve Murşili’nin yukarıda sıraladığım konularda başından geçen dramatik olayları anlatarak devam eder.”

HASAN İPEK KİMDİR?

1949 yılında Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Külah köyünde doğdum.

Maddi olanaksızlıklar yüzünden önce ortaokulu, çorum Atatürk Lisesini de dışarıdan bitirdim. 1979 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca öğretmenliği bölümünü kazandım ve 1984ylinda mezun oldum. Okuma merakım çok küçük yaşlarda başladı.

Deneme şiirleri yazıyordum. DW Almanya’nın Sesi Radyosunun açtığı öykü yarışmasında 835 yazar arasında "acılı dostluk" adlı öyküyle ilk 25'e girdim.

Öyküm, ‘Yaşam İzleri’ isimli ortak kitapta Almanca-Türkçe yayınlandı. Aynı öykü MKM’nün öykü dalında açmış olduğu yarışmada ikincilik ödülünü aldı. Çankaya Belediyesi’nin 2007 yılında açtığı marş yarışmasında 620 katılımcı arasında dereceye girerek mansiyon ödülü aldı. 2010'da Hacıbektaş Belediyesinin açtığı yarışmada hece vezni şiir dalında üçüncülük ödülü, 2013 yılında yine Hacıbektaş Belediyesinin açtığı yarışmalarda öykü dalında "önyargı" isimli öyküyle ikincilik ödülü aldı.

2014 yılında şiir dalında "gönül" isimli şiirle birincilik, 2016 yılında "desdur pirim" ile üçüncülük, 2018'de yine şiir alında "devriye" isimli şiirimle birincilik ödülüne layık görüldü.

Ayrıca 2017 yılında "Kral Murşili Aynası" adlı tiyatro oyun kitabı Can Yayınları tarafından basıldı.

Yayına hazır bekleyen, 9 roman, 4 çocuk kitabı,2 cilt tutacak mizah öyküler, 2 şiir kitabı, 5 tiyatro oyunu ile "Ronotikler Zamanı" adlı 1 bilim kurgu romanı yayına hazırdır.