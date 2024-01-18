2. Lig Erkekler 4. grupta lider Sorgun Belediyespor ile üçüncü sıradaki Konya Büyükşehir Belediyespor maçını Çorum Klasman Hakemi Hasan Olgun yönetecek.

Merkez Hakem Kuruludan yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 13’de Sorgun Spor Salonu’nda oynanacak Sorgun Belediyespor- Konya Büyükşehir Belediyespor maçında Olgun’un yardımcılığını ise Can Acar yapacak. Maçın gözlemcisi ise ilimizden Turgut Yıldırım.

Lig'de Sorgun Belediyespor 27 puanla lider durumda bulunurken Konya Büyükşehir Belediyespor ise 22 puanla üçüncü sırada ve play-off mücadelesi veriyor.