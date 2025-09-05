Çorum Belediyesi tarafından Hasan Paşa Sokaklarda yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları öncesinde projeye karşı çıkan vatandaşlar 6. Noter'e giderek itiraz dilekçesi verdiler.

Hasan Paşa Sokaklar sakinleri geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada, kentsel dönüşüm projesinin hak sahiplerinin mağduriyetine sebep olacağını dile getirerek, çoğunluğu emekli ve orta-düşük gelirli olan daire sahiplerinin site aidatı külfetini kaldıramayacakları, belediyenin verdiği üç yıllık inşaat süresinin yalnızca 18 ayında 4 bin 500 lira gibi çok düşük kira yardımı alacağı, kalan 18 ayda kira ödeyeceği, bunun yanı sıra belediyeye 6 ayda bir TEFE TÜFE oranlarında artmak kaydıyla 10.000-15.000 TL gibi tutarlarda 60 ay taksit ödemesi olacağı için mağduriyet yaşayacaklarını belirtmişlerdi.

Bölge sakinleri dün parsel bazında çoğunluğu sağlayıp 6. Noter'e giderek, projenin iptali için dilekçe verdiler ve mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.