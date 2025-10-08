Çorum Belediyesi tarafından Hasan Paşa Sokaklarda yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi.

Belediye Meclisinin dün yapılan ekim ayı toplantısında Hasan Paşa Sokaklar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin iptali ile ilgili gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, gündem maddesi hakkında yaptığı konuşmada projenin gelişim süreci hakkında bilgiler verdi.

Hasan Paşa Kentsel Dönüşüm Projesinin 2.8 hektarlık bir alanı kapsadığını belirten Fatih Özüyağlı, “Burası 1970-1980’li yıllarda gecekondulaşmayı önlemek amacıyla kooperatifler tarafından yapılmıştır. 16 adet parselde 39 bina 266 hane yer almaktadır. 8 bina 5 katlı 31 bina ise 3 katlıdır. Bölgenin 07.10.2022 tarihinden önceki imar planı 1984 yılında Bakanlık tarafından onaylanmış blok nizam 4 kat ve emsal 1,60 yapılaşma koşullarına sahipti. Sonrasında biz 2022 yılında Belediye Meclisimizle aldığımız bir kararla bireysel dönüşümün önünü açmak, süreci hızlandırmak, vatandaşlarımızın müteahhitlerle daha rahat anlaşma yapmasını sağlamak amacıyla meclisimizde aldığımız kararla emsali 2’ye, katı ise 6 kata çıkartmıştık. 2022 yılından 2024 yılına kadar olan süreçte bu kat ve emsal iyileştirmelerine rağmen herhangi bir çap başvurusunda bulunulmamıştır. Bu sürede dönüşüme dair en ufak bir ibare gerçekleşmedi. Dönüşümün ne gerçekleşemediğine dair vatandaşlarımızla yaptığımız istişarelerde vatandaşların müteahhitlerle ortak bir payda da buluşamadığı tespit edildi. Kamu gücünün projede olması gerektiği yönünde bilgiler verildi. Bizde Çorum Belediyesi olarak Sayın Başkanımızın talimatı ile ‘Kentsel Dönüşüm Birimimizle burada nasıl bir proje yapabiliriz’ diye çalışmaya başladık. Burada projeyi oluştururken alanı tek ada haline getirdik. Daha yaşanabilir bir alan için oluşturmak için proje üzerinde çalışmaya başladık. 3 bin metrekaresi yeşil alan olan projede 248 adet 3+1, 324 adet 2+1 olmak üzere 572 daire yer almaktaydı.

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ VE ANLAŞMA ORANLARI

27 Ağustos - 12 Eylül tarihleri arasında uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu süreçte 246 bağımsız bölümü temsilen 471 vatandaşımızla en az birer kez görüşülmüş ve bu görüşmelerin sonucunda 114 bağımsız bölümün yasal temsilcileriyle ön sözleşme imzalanmıştır. Yapılan görüşmeler dikkate alındığında sözleşme imzalama oranı yaklaşık %47, toplam 266 bağımsız bölüm üzerinden değerlendirildiğinde ise yaklaşık %43 olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen katılım oranları, projenin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için öngörülen seviyenin altında kalmıştır. Çorum Belediyesi olarak, “vatandaşımıza rağmen değil, vatandaşımızla birlikte” anlayışını esas alıyoruz. Bu nedenle, mevcut koşullar altında Hasan Paşa Kentsel Dönüşüm Projesi'ni uygulamaya devam etmenin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır” dedi.