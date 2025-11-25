Hasanpaşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yürüttüğü projelerle hem çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeye hem de toplumsal farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Hasanpaşa Ticaret MTAL, “Yeşil Vatan - Ben Her Yerde Varım” projesi kapsamında örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.

Proje kapsamında, okulun özel eğitim öğrencileri için anlamlı bir çevre etkinliği gerçekleştirerek 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun bahçesine fidanlar dikildi.

Bu güzel çalışmanın en dikkat çekici yönü ise dikilen fidanların finansmanının tamamen öğrenciler tarafından karşılanmış olmasıydı. Okul öğrencileri, haftalar boyunca işletmelerden ve okul çevresinden topladıkları atık kâğıtları geri dönüşüme kazandırarak elde ettikleri gelirle fidanların alımını gerçekleştirdi. Böylece hem çevre bilinci kazandıran hem de sürdürülebilir bir projeye katkı sunan öğrenciler, duyarlılıklarıyla takdir topladı. 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesine dikilen fidanlar, sadece doğaya değil, aynı zamanda dayanışma ve paylaşma kültürüne de nefes oldu. Etkinlikte özel eğitim öğrencileri, meslek lisesi öğrencileri, öğretmenler ve idareciler bir araya gelerek hem çevreye katkı sağladı hem de özel eğitim öğrencilerine moral desteği verdi.

