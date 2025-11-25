Çorum’da çiftçiler tarafından yaklaşık 150 dönüm alanda deneme amacıyla ekimi yapılan endüstriyel kenevirin hasadı gerçekleştirildi.

İlk hasadı yapan çiftçiler, üretimin artmasıyla kenevirin kendileri için önemli bir ürün haline geleceğini ifade etti.

Çorum’un Merkez ilçesinde uzun yıllardır çiftçilikle uğraşan Ömer Olukçu ve Bektaş Keskin tarafından yaklaşık 150 dönüm alanda ekilen endüstriyel kenevir hasat edildi.

Artan maliyetler sebebiyle katma değerli ürün yetiştirmek için araştırma yapan Olukçu ve Keskin, İstanbul’da faaliyet gösteren bir firmanın teklifi üzerine deneme amacıyla kenevir ekmeye karar verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak kenevir eken çiftçiler, yaklaşık 5 ay sonra ilk hasadı yaptı.

Aldıkları verimden memnun olduklarını ifade eden Olukçu ve Keskin, kenevir üretiminde kullanılan tarım makinelerinin gelişmesi ve ekimin yaygınlaşmasıyla çiftçiler için önemli bir gelir kapısı oluşacağını ve kendilerinin de gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün verdiği desteklerle ilk ürünü aldıklarını kaydeden Olukçu ve Keskin, bu alanın desteklenmesiyle ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanacağını düşündüklerini belirtti.



"Bu çalışma geliştirilirse hem ülke ekonomisine katkı sağlar hem de çiftçiye destek olur"

Alternatif ürünler ararken kenevirle tanıştıklarını dile getiren Halil Olukçu, "Bir firmadan bize kenevir ekimi için teklif geldi. Biz de bu yıl deneme amaçlı yaklaşık 150 dönüm araziye ektik. Kenevirin, yalnızca yağı ve tohumundan faydalanmanın ötesinde doğa dostu bir ürün olduğunu öğrendik. Çünkü bir dönüm kenevir, yirmi dönüm ormanın ürettiği oksijene denk geliyormuş. Yirmi dönüm orman bir yılda yetişmeyeceğine göre, bir dönüm kenevirle günde yirmi dönüm ormanın oksijenini üretmek mümkün. Ayrıca sapından tuğla ve sunta yapılabildiğini de öğrendik. Ülkemizde de bununla ilgili olarak uygun bir altyapı kurulursa çok faydalı olabilir. Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de sağ olsun bize destek verdi. İlerleyen süreçte çiftçi, tarım müdürlüğü ve üniversite iş birliğiyle bu çalışma geliştirilirse hem ülke ekonomisine katkı sağlar hem de çiftçiye destek olur. Tarım olmadan bir ülke kalkınamaz. Türkiye bir tarım ülkesi, bu nedenle tarımı geliştirip güçlendirmek şart" dedi.



"Elde ettiğimiz verim dönüm başına 130-150 kilogram civarında"

Alternatif ürün olarak bu sene yaklaşık 150 dönüm alanda ekim yapan üretici Bektaş Keskin, "Bazı ekonomik sıkıntılar nedeniyle alternatif ürün arayışına girdik ve İstanbul’da bir firmanın teklifi üzerine kenevir ekmeye karar verdik. Bu yıl üretim yaptık ve biraz araştırma sonucunda, vatandaşların aldığı verimleri, satış rakamlarını ve kazanç durumlarını inceledik. Ancak karşılaştığımız bazı sorunlar da oldu. Özellikle hasat döneminde sıkıntılar yaşandığını gözlemledik. Sadece Çorum veya Türkiye’de değil, dünya genelinde de hasat için gerekli makineleşmenin yeterli seviyeye ulaşmadığını gördük. Samsunlu bir arkadaşın geliştirdiği bir makine vardı. Ona ilave aparatlar ekleyerek kenevirin tuğlarını römorka aktarabilecek bir ataşman yaptırdık. Fakat makinenin kuru bölgelerde tohum zayiatına neden olduğunu fark ettik. Kuru alanları işçiyle, yaş alanları ise makineyle hasat ediyoruz. Elde ettiğimiz verim genel ortalama olarak dönüm başı 130-150 kilogram civarında. Biz üretimi tohum amacıyla yapıyoruz. Firma bizden tohum talep etti ve biz tohum üretiyoruz" diye konuştu.



"Tuğla sanayisinde ve silah sanayisinde kullanıldığını öğrendik"

Üretilen tohumun yanı sıra, kenevirin sap kısmının da çok önemli olduğuna dikkat çeken çiftçi Keskin, "Kenevirin ‘kıtık’ denilen kısmını da ayrı olarak talep edenler var. Bu malzemenin tuğla sanayisinde ve silah sanayisinde kullanıldığını öğrendik. Ayrıca atık maddelerinden baharat yapılarak da kullanım sağlanabiliyor. Toz haline getirip evde kullanan arkadaşlardan aldık, gayet memnun kaldık. Üretilen kenevirin barı, çikolatası, kahvesi, yağı gibi birçok ürünü yapılıyor; yüzlerce kullanım alanı mevcut. Depomuzda eleme işlemlerini de yapıyoruz. Eleme makinesi sayesinde firmanın talep ettiği standartlara uygun hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.



"Edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda çiftçilere yardımcı olmaya hazırız"

Endüstriyel kenevir ekimine başlamak isteyen üreticilere seslenen Keskin, "Bu işle uğraşan üreticilere tavsiyemiz, deneme amaçlı, yetişebilecekleri kadar alanda ekmeleri yönünde olur. Alıcı firma olmadan İl Tarım Müdürlüğü ekime izin vermiyor. Alıcı firmayla sözleşme yapıldıktan sonra Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarmadan izin alınarak ekim yapılabiliyor. Bu ürünü ekmek isteyen üretici kardeşlerimiz olursa, gerekli izinleri almaları kaydıyla üretim, ekim ve hasat süreçlerinde edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda kendilerine yardımcı olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.