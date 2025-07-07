Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hasan Taş ve Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Ziyarette, hasat dönemine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Tahıllar grubunda rekolte ve verim durumu masaya yatırılırken, Nisan ayında yaşanan zirai donun üretime etkileri ele alındı.

Tarımsal alanlarda meydana gelen yangınlar, özellikle anız yangınları konusunda alınması gereken önlemler görüşüldü.

Vali Ali Çalgan, yapılacak çalışmalar konusunda talimatlar verdi.