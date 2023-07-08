FATİH BATTAR

2021 yılından bu yana ihale edilmeyi bekleyen 200 Yataklı Devlet Hastanesi bu yıl üçüncü kez ihaleye çıkıyor.

Geçtiğimiz yıllarda artan maliyetler nedeniyle müteahhit firmaların ihaleye yanaşmaması nedeniyle ertelenen Devlet Hastanesi'nin ihale tarihi belli oldu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, Devlet Hastanesi'nin 22 Ağustos'ta yeniden ihaleye çıkacağını duyurdu.

Günay; "200 yataklı Çorum Devlet Hastanemizin İhalesi 22 Ağustos 2023 saat 10.00'da gerçekleşecek. Çorum'umuza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl 200 milyona ihale edilmesi planlanan hastanenin maliyeti bu yıl başında 726 milyona yükselmişti, Ağustos ayında yapılacak ihalede ise 1 milyarı geçeceği ifade ediliyor.

2022 yılında ihalesinin yapılması ve 2023 yılında Çorum halkına hizmet vermeye başlaması planlanan hastane inşaatının gecikmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken, Çorum halkı, 200 yataklı 2. Basamak Devlet Hastanesi’nin ihalesini dört gözle bekliyor.