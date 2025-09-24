Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlatılan yeni uygulama ile temizlik hizmetinde yaşanan eksiklikler anında tespit edilecek.

Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı’ndan verilen bilgilere göre; sağlık hizmet sunucularının, sağlık bilgi teknolojileri kullanımına yönelik çalışan, hasta ve hasta yakınlarının temizlik hizmetinin sunumunda memnuniyetlerinin ölçülmesi kaliteli ve nitelikli hizmet sunulması amacı ile karekod (QR) uygulaması geliştirildi.

Öncelikle uygulama, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortak kullanım alanlarında başlarken, süreç içerisinde diğer hizmet sunucularında da sisteme entegre edilerek uygulamanın aktif olarak kullanılması sağlanacak.

Uygulamanın hayata geçmesi ile temizlik hizmeti sunumunda yaşanan eksiklikler anlık tespit edilerek hızlı bir şekilde sorunun giderilmesi sağlanacak. Dijital takip ile zamandan tasarruf sağlanarak çalışan, hasta ve hasta yakını memnuniyet düzeylerinin artırılması hedeflenecek.

UYGULAMA HAKKINDA

Hastanelerde ve diğer bağlı sağlık kuruluşlarında vatandaşlar, hastalar, personel ve diğer ilgili kim varsa karekod uygulamasıyla birlikte telefonuyla karekodu okuttuklarında, karşılarına bir ekran çıkacak. Bu ekranda temiz, kısmen temiz ya da kirli şekliyle üç seçenekle birlikte kişiler bulunduğu ortamdaki koşullara göre kararını verecek. Bu sayede hemen temizlik durumunun değerlendirme koşulu ortaya çıkacak.

Uygulama esnasında ilgili personel ve yöneticiye SMS gidecek ve temizlik personelinin oraya intikali sağlanacak. Bu sayede saatte bir yapılmak durumunda kalınan temizlik eylemi gerekirse hemen 5 dakika sonrasında yapabilir duruma gelmiş olacak. Bu da daha temiz ve hijyenik koşulların oluşmasını sağlayacak ve özellikle hasta memnuniyetini daha üst seviyelere hijyen anlamında çekmiş olacak.