Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 30 personel işsiz kalacak.

Hastanenin Ameliyathane ve Yoğunbakım Ünitelerinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon görevlisi olarak çalışan 30 kişi bu yılbaşında yine işten çıkartılmış ancak yeniden işbaşı yapmışlardı.

Sözleşme süreleri dolacak olanpersoneller yeni ihale yapılmazsa yine işsiz kalacaklar.

Gazetemize açıklamada bulunan dezenfeksiyon ve sterilizasyon görevlileri yaptıkları işin uzmanlık gerektirdiğini ve bu konuyla ilgili eğitimler görüp belgesini aldıklarını ifade ederek, "Yaptığımız iş hem uzmanlık hem de tecrübe istiyor. Bizler uzun yıllardır dezenfeksiyon ve sterilizasyon görevlisi olarak hizmet veriyoruz. Yoğun bakım ve ameliyathanelerde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çok önemli. İnsan sağlığı açısında dikkat edilmesi gereken bir konu. Bizler eğitimini gördükten sonra belgemizi aldık. Bu işi hastanede koridor ve bahçe temizleyen personele yaptıramazsınız. Uzman ve tecrübeli olmak gerekiyor. İl Sağlık Müdürlüğü tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek ihalenin yapılmayacağını belirtti. Ancak bazı illerde aynı ihale yapılmış. Bizler insan sağlığı açısından son derece önemli olan bu konuda ihalenin yeniden yapılarak görevimize devam etmek istiyoruz" diyerek taleplerini dile getirdiler.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ameliyathane ve Yoğunbakım Ünitelerinin dezenfeksiyon ve sterilizasyon görevlisi 30 personel yılbaşında da işsiz kalmış ve nisan ayında yeniden göreve başlamışlardı. 31 Ekim 2024 tarihinde sözleşme süresi dolacak olan aynı personeller şimdi de tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek yine işsiz kalma riskiyle karşı karşıyalar.