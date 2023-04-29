MURAT KARASU

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21-28 Nisan Ebeler Haftası pastalı kutlama programı düzenlendi.

Programa Başhehim Doç. Dr. Sinan Zehir ve ebeler katıldı.

'Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik mesleğini icra edenler yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak, aileye istek ve özlemle beklenen birinin katılımını sağlamakla toplumda saygın bir yer edinmişlerdir.' diyen Başhekim Zehir; "Sağlıklı bir toplum sağlıklı bireylerle oluşur. Ülkemizde özellikle son yıllarda anne ve bebek ölüm oranlarının büyük bir hızla indirilmesinde ebelerimizin rolü büyüktür. Ebeler; kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olarak, onları eğiterek sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sunar, mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle insanımıza hizmet eden, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin Ebeler Haftası'nı kutlarım." ifadelerini kullandı.

Programın devamında mesleğinde 25 yılı tamamlayan ebelere göstermiş oldukları özveri ve başarılarından dolayı Teşekkür Belgesi takdim edildi.