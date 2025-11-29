Çorum'un Alaca ilçesinde polis olmanın heyecanını yaşayan özel öğrenciler, trafik polisleriyle birlikte denetim yaptı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge İstasyonu ekipleri, Alaca ilçesinde özel eğitim öğrencileriyle birlikte denetim yaptı.
Polis üniforması giyen öğrenciler, polis olmanın heyecanını yaşadı.
Polis memurlarıyla birlikte araçları durduran özel öğrenciler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sosyal iletişim becerilerini güçlendirmek amacıyla yapılan etkinlikte, özel öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Muhabir: İhlas Haber Ajansı