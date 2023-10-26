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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sol akciğerinde kitle tespit edilen ve akciğer kanseri teşhisi konulan bir hastaya sol üst lobektomi ameliyatı gerçekleştirildi.

Hastane Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde Op. Dr. Kübra Nur Kılıç ve ve Op. Dr. Mehmet Kılıç tarafından başarıyla gerçekleştirilen operasyon ile hasta iyileşme sürecine girerken, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir de üst düzey ameliyat sonrası hastaya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Kübra Nur Kılıç ve ve Op. Dr. Mehmet Kılıç'ı da tebrik eden Zehir; "İlimizin tek üçüncü basamak sağlık merkezi olan hastanemizde bu nevi üst düzey operasyonların gerçekleşmesinde hekimlerimizin özverilerinin önemi ve değeri çok büyük. Tüm bölümlerimizde, tüm hekimlerimize tıbbi cihaz ve uygun çalışma ortamı sağlanabilmesi için başhekimlik olarak desteğimiz artarak devam edecek." dedi

Hasta ve hasta yakınları da sunulan sağlık hizmetlerinden dolayı Başhekim Sinan Zehir ve hekimlere teşekkür etti.