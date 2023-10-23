Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göz Enjeksiyonu Birimi hizmete alınarak Göz Hastalıkları Kliniği’ne bağlı olarak faaliyetine başladı.

Günlük 50 hastaya steril şartlarda göz içi enjeksiyon uygulaması yapılıyor

Hastane 1. katında hizmete giren Göz Enjeksiyonu Birimi ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada; "Hastanemize 2022 ve 2023 yılı içerisinde kazandırılan tıbbi cihazlarla birlikte tanı ve tedavi aşamalarında büyük mesafe kat eden Göz hastalıkları kliniğimizde günlük ortalama 50 hastaya steril şartlarda göz içi enjeksiyon uygulamaları yapılmaktadır. Yeni kurulan birimimiz hasta bekleme alanı, kayıt-işleme hazırlık alanı ve ortam havasını temizleyen filtrasyon sistemleri ile donatılmış işlem odasını içermektedir. Bu sayede hem hastalarımızın hızlı ve güvenilir bir şekilde göz içi enjeksiyon işlemlerinin sağlanması hem de hekimlerimizin eğitim kliniği de olan Göz hastalıkları kliniği bünyesinde sağlıklı ve ergonomik koşullarda hizmet sunumu sağlayacağı değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi