Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, Türkiye’deki hastanelerin yüzde 90’ınında olmayan Sitogenetik Laboratuvarı kazandıracaklarını söyledi.

Sitogenetik Laboratuvarı ile down sendromu başta olmak üzere genetik hastalıklar açısından hem gebelik öncesi, hem gebelik sürecinde tarama protokolü hem de gebelik sonrası taramaların yapılabileceğini aktaran Başhekim Komut; “Laboratuvarımızın kurulması için bütün paydaşlarımızı projemize ortak ettik. Gerek bakanlığımız, gerek İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekse de iş insanlarımızı bu laboratuvarımızın kurulması için projemize dahil ettik ve laboratuvarımızı kurmak için hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde Türkiye’deki hastanelerin yüzde 90’ınında olmayan Sitogenetik Laboratuvarı kazandıracağız.” dedi

‘Down sendromlu insanların bizden bir eksiklikleri yok, fazlalıkları var.’ diyen Komut; “Down sendromunda bilinen en gerçek risk faktörü anne yaşı. Irk, dil, cinsiyet, sosyo ekonomik düzey bunların hiçbiri çocuğun down sendromu olarak doğmasıyla ilgiyle etkisi yoktur. Doğru rehabilitasyon ve doğru yaklaşımla sosyalleştirme mekanizma ve politikalarıyla topluma çok rahatlıkla entegre olabiliyorlar.” şeklinde konuştu

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin nadir yada genel olarak görülen hastalıklarda multidisiplinel yaklaşımla bu hastalık ve sendromları her açıdan yönetmeye hazır olduğunu kaydeden Başhekim Komut; “Hastanemizde Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde iki tane hekimimizin olması bizim için bir velinimet. Hocalarımız gece-gündüz çok ciddi emekler veriyorlar. Down sendromu gibi multidisiplinel birden fazla alanda ciddi yaklaşım gerektiren hastalıkları yönetmek için alanlarında ihtisas etmiş uzman hekimlerin olması gerekiyor. Hastanemizde nadir yada genel olarak görülen hastalıklarda multidisiplinel yaklaşımla bu hastalık ve sendromları her açıdan yönetmeye hazır.” ifadelerini kullandı.

Programda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim üyesi Gülten Küçükkonyalı, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr.Öğretim üyesi Mehmet Sertçelik, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Cemile Büşra Ölçülü ve Tıbbı Genetik Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Gökçü, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle günün anlam ve önemine ilişkin bir sunum yaparak down sendromu ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.