Sağlık İl Müdürlüğü’nce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne engelli veya hareket kısıtlılığı olan hastaların kullanımı için 130 adet tekerlekli sandalye kazandırıldığı bildirildi.

ÖZEL İDARE KATKI VERDİ

Yapılan açıklamada, “Engelli veya hareket kısıtlılığı olan hastalarımızın Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla; İl Sağlık Müdürlüğümüz öncülüğünde, İl Özel İdaresi katkılarıyla ve Çorum Valiliği himayesinde tedarik sağlanan 130 adet tekerlekli sandalye hastanemize kazandırılmış ve hasta-hasta yakınlarımızın hizmetine sunulmuştur. Sağlık hizmetinin sunumu, yaygınlaştırılması, kolaylaştırılması ve kalitesinin artırılması konusundaki çalışmalarımızın artarak devam edeceğini vurgularken, başta Çorum Valiliğimiz olmak üzere süreçte katkısı bulunan tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz.”ifadelerine yer verildi.