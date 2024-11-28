Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Milletvekilleri Av. Oğuzhan Kaya, Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, Kamu Hastaneleri Daire Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Çorum'un sağlık yatırımları ile ilgili Bakan Memişoğlu'na brifing verildi.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Ek Hizmet Binası talebinin Bakan Memişoğlu'na iletildiğini duyurdu.

ÇORUM HEYETİNİN TALEPLERİ

Kaya, ziyarette Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı 100 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) servisi ek binası, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 100 yataklı psikiyatri/kapalı Psikiyatri Servisi Ek Hizmet binası, Yapımı devam eden 200 yataklı B grubu devlet hastanesi için 400 araçlık çok katlı otopark hizmet binası, Ek tıbbi cihaz talebi, eksik ambulansların tamamlanması, personel talebi, depreme dayanıklı olmayan binaların yenilenmesi gibi talepleri ilettiklerini belirtti.

BAKAN MEMİŞOĞLU YAKIN ZAMANDA ÇORUM'A GELECEK

Bakan Memişoğlu'nun yakın zamanda Çorum’a geleceğini aktaran Kaya, devam eden ve talep edilen sağlık yatırımlarını yerinde inceleyeceğini söyledi.