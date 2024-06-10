Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine Gastroenteroloji Kliniğine üst düzey endoskopi cihazı kazandırıldı.

Hastanede hizmet kalitesini arttırmak ve hastaların sağlık sunumuna ulaşmalarını kolaylaştırmak için Gastroenteroloji Kliniğine üst düzey bir adet endoskopi cihazı, üç adet gastroskop ve üç adet kolonoskop temin edilerek hizmete sunuldu.

Konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Endoskopi, vücutta kesi olmadan ucunda kamera ve ışık bulunan esnek bir tüp ile ağızdan girilerek, yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağındaki rahatsızlıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan bir işlemdir.

Endoskopi; anormal kanama, inatçı karın ağrısı, yutkunma zorluğu, yutma güçlüğü, geçmeyen mide bulantısı, uzun süre geçmeyen ishal ve kabızlık, sebebi belirlenemeyen kilo kaybı, mide ülseri, enfeksiyonlar, pankreatit, safra kesesi taşları, tümörler, sindirim sistemindeki farklı rahatsızlıkların nedenlerini araştırmak için yapılabileceği gibi yemek borusu darlıklarını açmak, biriken sıvıyı boşaltmak, polip kesmek, yabacı bir nesneyi çıkarmak için de yapılabilir.

Endoskopik Ultrason (EUS), Endoskopi ve Ultrasonun birleştirilmesi yöntemi olup normal endoskopi sırasında genellikle görünmeyen organ ve diğer yapıların görünmesini sağlar.

ERCP, X ışınları ile endoskopinin birleştirilmesi yöntemi olup safra ve pankreas kanallarındaki sorunların (tümör, kitle, taş, vb.) teşhis ve tedavi edilmesini sağlar.

Kolonoskopi, makattan girilerek kalın bağırsak ve rektumun incelendiği endoskopik bir işlemdir. Kolonoskopi; geçmeyen karın ağrısı, rektal kanama, kronik kabızlık, açıklanamayan kansızlık, kronik ishal, kanser, nedeni açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerde kolonoskopi yapılmalıdır. Hiçbir şikayet olmasa bile 50 yaşın üzerinde 5 yılda bir kolonoskopi yapılması kolon kanseri ve rektum kanserinin erken teşhisi için önemlidir. Bağırsak poliplerinin erken teşhis edilerek çıkarılması bağırsak kanserinden korunmanın en önemli yollarından biridir.

Hastanemizde 2023 yılında 561, 2024 yılında (Ocak-Nisan) 166 hastamıza ERCP işlemi yapılmıştır. 2023 yılında 50, 2024 yılında (Ocak-Nisan) 50 hastamıza EUS işlemi yapılmıştır. 2023 yılında 1932 anestezili olmak üzere toplam 8635, 2024 yılında (Ocak-Nisan) 1013 anestezili olmak üzere toplam 3262 hastamıza endoskopi işlemi yapılmıştır. 2023 yılında 1590 anestezili olmak üzere toplam 5136, 2024 yılında (Ocak-Nisan) 899 anestezili olmak üzere toplam 2129 hastamıza kolonoskopi işlemi yapılmıştır.”