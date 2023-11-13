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Yıllardır ihale edilmeyi bekleyen Çorum Devlet Hastanesi ile ilgili müjdeli haber geldi.

Bu yıl içerisinde 4 defa ihalesi iptal edilen Çorum Devlet Hastanesi bugün yeniden ihaleye çıktı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Devlet Hastanesi’nin yapım ihalesini Çorumlu iş insanı Makimsan firmasının sahibi Atilla Dikçi'nin 730 milyon TL bedelle aldığını duyurdu.

Tahtasız; "Devlet hastanemiz üç yıl sonra faaliyete geçecek. Hemşehrimiz Atilla Dikçi’ye ve hastanenin açılması için yürüttüğümüz mücadeleye destek veren herkese teşekkür ederim. İlimiz için hayırlı olsun. Sağlıklı günler dilerim." dedi