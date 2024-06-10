Çorum'da bu hafta sıcaklıklar 36 dereceye kadar çıkacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ortalamaların üzerinde seyreden hava sıcaklılarının, daha da artacağı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Çorum ve bölgede mevsim normallerinin 8 ila 12 °C üzerinde, kıyı kesimlerde ise 4 ila 8 °C üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada aşırı sıcaklar nedeniyle yaşlıları ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar uyarılarak; "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi