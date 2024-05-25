Gazetemiz muhabirlerinden Yüksel Basar, sezonun hikayesini yazdı ve Çorum FK'nın hikayesinin burada bitmeyeceğini söyledi.

Süper Lig hayalinin yeni sezonda da kaldığı yerden devam edeceğini beliten Basar, yazısında şunlara değindi;

"Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü tarihinde ilk defa mücadele ettiği 1.ligde mütevazı kadrosuyla tüm futbol kamuoyunun takdirini alarak Süper Lig finalinin kapısından döndü.

2.ligde takımı şampiyon yapan teknik ekiple 1.lige devam kararı, takımın iskeletini koruyup üstüne yeni transferler yaparak sezona başladı Çorum FK. Tüm sezon olduğu gibi sezon başında da Başkan Oğuzhan Yalçın’ın destek çığlıklarını duyduk. Beklenen destek gelmeyince borca girmeden eksik sayılabilecek bir kadro ile sezona başlanıldı.

Dış saha tamam iç saha hüsran…

Dış saha galibiyetlerine iç saha mağlubiyetleri ekleyen Çorum FK ilk iç saha galibiyetini altıncı haftada şampiyonluk adaylarından finalist Sakaryaspor karşısında alıyordu. İlk deplasman mağlubiyeti ise ne acıdır ki Bodrum FK’ya 2-1’lik skorla aldı bu takım. Sanki sezon başı sezon finallerinin habercisi olmuş bu da futbolun cilvelerinden diyelim. 8. Hafta Bandırma deplasman beraberliği, 9. Hafta iç sahada ilk 20 dakikada dağılan bir takım 3-2 Eyüpspor mağlubiyeti, 10.hafta 90+’larda karşılıklı gollerle 2-2 Manisa FK beraberliği, 11. Hafta 2-0 önde iken 3-2 kaybedilen Keçiörengücü mağlubiyeti ve Tahsin Tam ayrılığı, spor kamuoyu ve taraftara göre çok geç kalınmış bir karardı teknik adam değişikliği.

Serkan Özbalta Farkı ‘9 maçlık ve 8 maçlık yenilmeme serisi’

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın ilk maçı yine şampiyonluk adaylarından Kocaelispor deplasmanı ve 2-1’lik mağlubiyet. Eyüpspor, Kocaelispor, Bandırmaspor puan olarak alıp başını giderken Ahlatcı Çorum FK 13. Haftaya girilirken 17 puanla 9.sırada yer alıyordu. İlk üç sıra ise 33, 29 ve 25 puanda.

Teknik ekip değişikliğinin ardından 13.haftada içeride Altay’ı 3-0 dış sahada Adanaspor’u 3-0, iç sahada Erzurumspor’u 4-1 yenerek üzerindeki baskıyı atan bir takım deplasmanda Şanlıurfaspor ile 1-1’lik beraberlik ve ilk yarının son maçında Boluspor’u 2-0 yenerek 27 puanla 7. Sıraya yerleşip play-off potasında devre arasına giren Ahlatcı Çorum FK. Dar kadroda sakatlar, cezalı oyuncular oldukça haftalar ilerledikçe sıkıntı yaşayan bir kadro vardı bunu da unutmamak lazım.

Ahlatcı Çorum FK‘da ikinci yarı başlarken Murat Yıldırım’ın hem kulüp sahipliğinden ayrılması hem de futbolu bırakması kafalarda soru işaretleri yaratsa da Hakan Barış ve Landre takviyesi yaptı. İlk maçta iç sahada 2-1 Tuzlaspor, deplasmanda 3-0’lık Giresunspor galibiyeti ve Göztepe ile 1-1 Gençlerbirliği ile 0-0’lık beraberlikler. 9 hafta mağlup olmadan iç sahada Ümraniyespor maçına çıkan Ahlatcı Çorum FK ne yazık ki bu maçta rakibine 1-0 mağlup olarak büyük bir yara alıyordu. Peşinden Sakarya deplasmanı ve 3-1 mağlubiyet.

8 Maçlık seri…

Takıma yeni bir seri lazımdı başlangıç maçı da zorlu Bodrumspor iç sahada alınan 2-1’lik galibiyet. Peş peşe iki iç saha galibiyeti alma amacıyla çıkılan Bandırmaspor maçında ise 0-0 beraberlikle sahadan ayrılınıyordu. Artık kaybedecek bir şeyi kalmayan Ahlatcı Çorum FK lider Eyüpspor’u deplasmanda 1-0, iç sahada Manisa FK’yı yağmurla karışık gol sağnağı olan maçta 4-3, deplasmanda Keçiörengücü’nü 2-1 yenerek ligde 3.sıraya çıkma başarısını gösterdi. Kocaelispor ile iç sahada 1-1 berabere kalan Çorum FK, deplasmanda Altay’ı 3-1, iç sahada Adanaspor’u 2-0 yenerek bu sefer 8 haftalık yenilmeme serisi yakalıyordu. Eyüpspor ve Göztepe’nin Süper Lige çıkması kesinleşirken play-off finaline direk çıkacak takım olmak için en güçlü aday olarak görünen Çorum FK, deplasmanda iddiasız Erzurumspor’a 2-1 yenilerek hem seriyi hem de 3. Sırayı kaptırdı. Son iki hafta içerde Şanlıurfaspor beraberliği ve son hafta deplasmanda Boluspor’a 2-1 mağlup olunarak ligi 56 puanla 5.sırada tamamladı. Ligdeki iç saha performansına baktığımızda direk olarak bile Süper Lige çıkılabilirdi.

Play-Off Off Offf Offff…

Ve play-off tek maç iç sahada rakip Kocaelispor dolu tribünler ve 2-1’lik galibiyet. Bu maç hafızalarda Başkan Oğuzhan Yalçın’ın amigoların yanına demire çıkıp taraftara tezahürat yaptırdığı maç olarak kalacak. Evet sezon başından sonuna kadar yalnız bırakılan, maddi olarak şehirden destek görmeyen Oğuzhan Yalçın, tribüne çıkıp amigoluk yapmadığı kalmıştı onu da Başkana yaptırdık ne diyelim helal olsun. Yarı final iç sahada Bodrum FK maçı yine dolu tribünler sezonun seyirci rekoru. Ancak bu sefer Başkan demirde yok, taraftar tezahürat yapmak yerine tahriklere kapılıp rakiple, hakemle uğraşınca 1-1’lik beraberlik. İki denk takımın mücadeleleri ve Bodrum deplasmanı 0-0 uzatma ve penaltılar. Sonuç maalesef hüsran.

Süper Lig… Hayali Bile Güzeldi… ‘Bu hikâye burada bitmedi’

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1.ligde finalin kapısından Süper Lig kapısından dönen Ahlatcı Çorum FK takımını ayakta alkışlıyorum. Bize Süper Lig hayali kurduran başta tüm yükü omuzlarına alan Başkan Oğuzhan Yalçın olmak üzere tüm oyuncular, teknik ekip, kulüp çalışanları ve sezon boyu takımının yanında olan taraftarlara teşekkürler. Evet, Süper Lig hayali bile güzeldi beeee. Ama bu hikâye burada bitmedi. Sezon sonunda takıma geçte olsa verilen desteğin yeni sezon öncesi daha güçlü verilmesi gerekiyor. Hepimiz tüm Çorum olarak Süper Ligin kokusunu aldık bu takım, bu başkan, bu oyuncular bunu başaracak güce inanca sahipler, yeni sezon yeni ümitler. ‘Bu hikâye burada bitmedi’