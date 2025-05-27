CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Tahtasız; "Büyük, küçük demeden üretim tesislerinin kapandığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, ekonominin tam bir darboğaza girdiği dönemde Anadolu Kaplanı, Karadeniz’in birincisi Çorum’u, ihracatta 10’ncu sıraya taşıyan iş insanlarımıza bir kez daha teşekkür etme fırsatı verdikleri için büyük memnuniyet duydum. Ağır bir ekonomik bunalımdan geçen ülkemizin sorunlarını biliyoruz. Çorum’un bir evladı ve milletvekili olarak ilimizin çok daha iyisini hak ettiğini, hızlı tren, yük treni ve havaalanı gibi büyük yatırımları hak ettiğini her platformda söylüyoruz. Kabına sığmayan Çorum’un gerekli teşvikler verilse, ekonomik düzelme sağlansa rahatlıkla ihracatta ilk beşe gireceğini de öngörüyoruz. Hattilerin ülkesi, Hititler’in başkenti, tarihi ve doğal güzellikleriyle, 7 bin yıllık tarihiyle dünyanın merkezi olan Çorum’u çok daha iyi yerlere taşımak, hak ettiklerini almasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya, Çorum’un ve Çorumlunun menfaati için kimseden korkmadan, çekinmeden avazımız çıktığı kadar bağırmaya devam edeceğiz. Kadına, erkeğe, gencine, yaşlısına, sanayiciye, esnafa, emekliye, işçiye, çiftçiye, memura zulmeden bu düzene son vereceğiz. Cebimizde süslü kelimeler, boş vaatler yok. Gönlümüzde halkımız var. Halkımızın hakkını alması, insanca yaşaması var. Masamızda çözümlerimiz var. Hayalimizde güçlü bir Türkiye var. Tüm benliğimizle zincirleri kıra kıra geliyoruz. Ülkemizi her şeyden çok seviyoruz. Bana tüm bu duygularımı aktarma fırsatı veren Çorum Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine, meclis üyelerine ve ilimizin adını ihracatta ilk 10’a yazdıran tüm sanayicilerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı