CHP Belediye Meclisi Üyesi Nazik Bulut, 2025-2029 yıllarını içeren stratejik planla ilgili partisinin görüşlerini açıkladı.

Stratejik planın kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planlar olduğunu belirten Bulut, “Nüfusu 50 binin üzerinde olan tüm belediyeler stratejik plan hazırlamak zorundadırlar. Stratejik planlama sürecine; belediye çalışanlarının, belediye hizmetlerinden yararlananların, sivil toplum kuruluşlarının, diğer kamu idarelerinin ve ilgili tarafların, yani tüm paydaşların katkı ve katılımları sağlanır.

1 Nisan’ da başlayan bu sürecin 30 Eylül itibariyle sonlandırıldığını düşünürsek, daha geçen hafta Belediye çalışanlarımız sahada sivil toplum kuruluşlarını ve bazı meslek odaları ziyaret ettiler. Biz de basından takip ettik” dedi.

Bu görüşmelerden elde edilen bilgilerin ne zaman değerlendirip stratejik plan içine dâhil edildiğini merak ettiklerini kaydeden Bulut, “Böyle bir şey olabilir mi? Yaptığınız bu çalışmaları hiç samimi bulmuyoruz. Sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız, kamu kurumları, belediye çalışanları zaten bu sürecin içerisindeler. Peki, halk bu planın neresinde? Keşke mahalle bazlı farklı yaş gruplarından mahalle jürileri oluşturup bir araya getirip bu şehrin ihtiyaçlarını eksiklerini, geliştirilmesi gereken belediye hizmetlerini, bu hizmetlerin halkta yaratmış olduğu etkileri tespit edip 5 yıllık faaliyetlerinizi buradan çıkan sonuçlara göre planlasaydınız daha gerçekçi olmaz mıydı?” şeklinde konuştu.

“SADECE KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİNİ

STRATEJİK PLANDA GÖREBİLİYORUZ”

Çimento Fabrikası arazisinin 3 yıl önce Çorum Belediyesi tarafından satın alındığını belirten Bulut, “Birçok firmaya proje çalışması yaptırıldı. Yanlış hatırlamıyorsam en son 3 milyon liraya bir proje hazırlatıldı. Bu projenin tanıtımı için birçok organizasyon yapıldı. Çok da para harcandı.

İçerisinde Kongre ve Kültür Merkezi, oteller, spor tesisleri, park ve birçok sosyal tesisin yer aldığı bu projelerden sadece Kongre ve Kültür Merkezi’ni stratejik planda görebiliyoruz. Bunun dışında kalan ve Çorum halkına vadetmiş olduğunuz diğer projeler 5 yıllık dönemde hayata geçecek mi?

Geçecekse neden stratejik plana dâhil edilmedi?

Bırakın projeleri yeni 5 yıllık dönemde biz bu bölgenin alt yapı çalışmalarını tamamlayabilecek miyiz?” dedi.