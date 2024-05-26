Gazetemiz Spor Yönetmeni Halil Öztürk, Ahlatcı Çorum FK'nın play-off yarı final maçı sonrası yazı kaleme aldı. Yazısında son iki maçtaki hakem rezaletlerine değinen Öztürk, Çorum'a Süper Lig hayali kurduran başkanından hocasına, futbolcusuna kadar herkese de teşekkür etti.

İşte Öztürk'ün o yazısı:

"Bu kadar sevindiğimiz ve mutlu olduğumuz bir sezonun son maçında yaşadığımız ve yaşatılanlar tabiki bizleri çok üzdü. Ancak gururlanacak bir takımımız olduğu için başımızı dik tutmak zorundayız.

Sezonun değerlendirmesini tabiki yapacağız. Ancak son iki maç özelinde duygularımızı dile getirmezsem yaptığım mesleğe ihanet etmiş olurum. Futbolun saha içinde oynandığı ve sonucun orda alındığı yer olmaktan çıktığını son iki maçta yaşadıklarımız ile bir kez daha gördük.

İnanmak istemesemde malesef artık yazılan senaryoların doğruluğunu bizzat yaşayarak görünce insanın içi acıyor bir spor adamı olarak. Bodrum ile ilk maça gidiyorum sağdan yapılan ortada Ahmet İlhan kafayı vuruyor Bodrumlu futbolcunun sırtı dönük eline çarpıyor maçınn hakemi VAR’dan gelen uyarı ile penaltı yok diye işaret ediyor.

Bende aynı düşüncedeyim kesinlikle penaltı yok. Ancak cumartesi akşamı Elazığ-Ordu maçında tıpa tıp aynı pozisyon soldan orta hücum oyuncusu kafayı vuruyor sırtı dönük oyuncunun elire çarpıyor. Maçın VAR hakemi izlemeye davet ediyor maçın hakemide Süper Ligde düdük çalmış bir isim olmasına karşın penaltı noktasını gösteriyor. Bu kadar çifte standart olunca Kadir Sağlam ve ekibinin niyetini sorgulamadan geçemiyor insan. Aynı maçta yediğimiz gol öncesi yanlış kalkan tac bayrağı insan hata yapabilir yanlış görebilir diye iyi niyetli bakıyorum. Ancak sonrasındaki düdük ve kararlara bakıyorum malesef bu iyi niyetimi kaybediyorum.

Dört gün sonra rövanşa çıkıyoruz maçın hakemi yine FİFA kokartlı yardımcılar Süper Lig hakemi, VAR’da ise 25 yıldır hakem olan ancak hiç bir zaman beğenilmeyen ve ısrarla para kazandırmak için sistemin içinde tutulan bir isim oturuyor. Mustafa İlker Coşkun.

İlk dakikalarda Atakan Akkaynak’ın ayağına basılan pozisyonda bırakın kartı faul bile çalmayan Zorbay Küçük aynı pozisyonda çok daha hafifinde Eren’e ikinci sarı kartı çıkartırken koşusuna dikkat edince insanın aklında soru işaretleri gittikçe büyüyor. Kırmızı formalılara çatır çatır sarı kart çıkaran Küçük, beyaz formalarına gelince oldukca cömert.

Tabiki maçın kader anı 70. dakikada iptal edilen gol. Maç anında bildiğim kurala göre Eren’in elinden sektiği için kararı doğru diye yorumladım. Ancak hemen sonrasında Bünyamin Gezer hocama vatsaptan sorduğumda aldığım cevap ve kendi sayfasından yaptığ paylaşımı okuyunca eyvah dedim. Aynı gece yayıncı kuruluşun TRİO programında üç hakemin söyledikleri iyice kahroldum.

İlk maçta tacı yanlış görmeyi kabul edebiliyorum ancak önce sahada sonra ekranda izledikten sonra golü iptal edilen bir takımın taraftarı olarak başkan ve yöneticileri Antalya’lı olan bir kulübün maçına Var hakemi olarak Antalya’lı birini atayınca ondan da şüpheye başlıyorum. İlk maçın VAR hakemi Antalya’dan Mustafa Öğretmenoğlu sanki başka ilden hakem yok gibi ikinci maçın VAR hakemi yine Antalya’dan Mustafa İlker Coşkun. Bu kadar tesadüf nasıl oluyor acaba.

Bu kadar şüpheyi bir araya getirmeyi başaran MHK’ye söyleyecek söz bulamıyorum. Bu sezonki kadar hakem camiasını ayaklar altına alan ikinci bir yönetim gelmedi bundan sonrada zor gelir. Ne diyelim bir şehrin ve çocuklarının hayallerini çalanları allaha havale etmekten başka."