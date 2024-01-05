Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, gündeme dair yazılı açıklama yaptı.

Rahip Brunson ile başlayan ekonomik sorunlara kalıcı çare bulunamadığını belirten Bedii Onan, “Para piyasalarında ve ekonomide var olan sorunlar daha da büyüyerek devam ediyor. O dönemde 3 lira elli kuruş seviyesinde olan dolar kuru bugünlerde 30 liranın eşiğinde bulunuyor. Geçen beş yılın ardından vatandaşımız defalarca fakirleşti. Satın alma gücünü kaybetti. Emekli, asgari ücretli ve düşük gelirli vatandaşlarımız yükselen kiralar karşısında ev kirasını ödeyemez duruma geldi. Marketlerden kg ile aldıkları ürünleri bahsettiğimiz gelir sahibi vatandaşlarımız tane ile satın alır oldu. Alım gücünün yetmediği ürünleri alıp, tüketmekten vazgeçti” dedi.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerin önemine değinen Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İktidar partisi başta ekonomi yönetimi olmak üzere hemen her konuda başarısızdır. Refah içinde yaşamayı hak eden vatandaşlarımızın mağduriyeti katlanarak devam etmektedir. Gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyon aynı değildir. Açıklanan çeşitli enflasyon oranlarına rağmen emekli maaşlarına yapılması düşünülen zamlar yetersiz kalacaktır. Emekli maaşlarına oluşan reel kayıpları telafi etmek için Temmuz 2023 maaşlarına göre asgari % 85 oranında ilave zam yapılmalıdır. AKP problemleri çözme konusunda başarısız olmuş ve gerçekçi olmayan yöntemlerle vatandaşın yaşam kalitesini düşürmüştür. AKP her konuda koyduğu hedefleri gerçekleştirmekten çok uzak kalmıştır. Vatandaşlarımız gerçekçi olmayan politikalar sonunda fakirlik ve fukaralık pençesine düşmüştür.

Bugün hayat pahalılığı ve enflasyon ülkemizin ve vatandaşımızın gündemindeki en önemli sorundur. Geçim problemi ve hayat pahalılığı toplumun yaşam keyfini bitirmiş ve vatandaşımızı yaşayamaz hale getirmiştir. Ekonomide yapılan sorumsuz hamleler ve yanlışlar bütçe açıkları oluşturmuş, ek bütçe yapılmıştır. Kamuda savurganlık had safhadadır. Gerçekçi olmayan politikalar neticesinde vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı 2024 yılında da devam edecektir.

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler vatanımız ve milletimiz için büyük önem taşımaktadır. Yapacağımız tercihle, ya bir sonraki seçime kadar fakirlik kıskacında sefalet içinde perişan bir halde yaşamaya hayır diyeceğiz veya Türk milliyetçiliğinin temsilcisi Zafer Partisi ne vereceğimiz oylar ile rahat bir nefes almaya evet diyerek, bu sıkıntılı süreçten çıkmak için adım atacağız. Fakirlik ve fukaralık Türk milletinin kaderi değildir. Zafer Partisi’nin önceliği asgari ücretlidir. Emeklidir. Esnaf ve sanatkârdır. Tarlada ürünü kalan çiftçidir ve köylüdür. Kamu çalışanıdır. İş sahibi olmak için atama bekleyen gençlerdir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. Tüm vatandaşlarımızdır.

Ekonomi politikalarımızın en önemli önceliği vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Enflasyonu düşürmek niyet ve bilgi gerektirir. Enflasyonun mağdur ettiği kesimlerin gelirini artırmak için samimiyetle çalışma yapmak gerekir. İtibardan tasarruf yapılmaz düşüncesi bir yana vatandaşımız mecburiyetten çarşı pazara alışverişinde gelir yetersizliği sebebiyle tasarruf yapmaya mecbur kalmakta, yiyecekten, içecekten, giyecekten kısmaktadır. Enflasyonun mağdur ettiği kesimlerin gelirleri ve hayat standartları mutlaka yükseltilmelidir. Kur korumalı hesap sahipleri ve büyük şirketlerin desteklenmesi yerine vatandaş desteklenmelidir. Hayat pahalılığını durdurmayan siyasiler ve yöneticiler vatandaşın dostu olamaz. Görsel ve yazılı basında yer alan söylemler vatandaş nezdinde her türlü sorunun çözümü açısından gerçekçi görülmemektedir. Vatandaşlarımız gerçekçi olmayan ve bir türlü gerçekleşmeyen söylemlerden bıkmıştır. Kullandığı elektrik ve doğal gazın faturasını ödeyemeyen vatandaşlarımız var. Evine ekmek götüremeyen ve ihtiyacını askıda ekmek alarak karşılayan vatandaşlarımız var. Yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız banka kredileri ve kredi kartı borç yükü altında ezilmiştir. AKP vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek politikalar uygulamaktan çok uzaktır. Zor yaşam şartları altında yorulan ve bitkin düşen vatandaşımızın yüzü ne zaman gülecektir?

Türkiye’nin yaşadığı sorunları çözemeyen iktidar ve yaşanan sorunlara alternatif çözüm ortaya koyamayan muhalefet partilerinin kifayetsizliği ortadadır. Zafer Partisi Türkiye için yeni bir başlangıca ve yerel yönetimlerde sorumluluk almaya ve yönetmeye hazırdır. Yaşanan hayat pahalılığından, zamlardan ve geçim sıkıntısından kurtulmak için vatandaşlarımızı ve tüm Türk milliyetçilerini Zafer Partisi çatısı altında toplanmaya ve adaylarına oy vermeye davet ediyoruz.”