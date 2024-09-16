Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Malatyaspor karşısında alının galibiyetten dolayı takımı tebrik etti ve ‘böyle devam’ dedi.

Dere, cumartesi günü oynanan Malatyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Ahlatcı ÇorumFK'mız ligin 5. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduğu maçtan 4-0'lık net bir skorla sezonun ilk galibiyetini aldı. Yeni transferlerimizle birlikte takımımızın geçen seneki seviyesinin üzerine çıkacağına inanıyor, futbolcularımıza, teknik ekibimize ve yönetimimize güveniyoruz.

Haydi Bismillah, böyle devam’ dedi.