Çorum FK taraftar grubu Kırmızı Şimşekler Tribün liderlerinden Hüseyin Nalcı Çorumluları yarınki maça davet etti.

Nalcı açıklanan bilet sayılarının Çorum’a yakışmadığını belirterek taraftarlardan biletlerini hemen alarak takımlaranı maddi ve manevi destek vermelerini istedi.

Nalcı yarın oynayacakları Kocaelispor maçının grubun iki iddialı takımının maçına sahne olacağını diğer yandan ise kardeş iki takımın maçı olacağını belirterek ‘Her maçta olduğu gibi bu maçtada takımımızın bizim desteğine çok büyük ihtiyaçları var. Bu nedenle şehrini ve takımını seven tüm Çorumluları pazar günü oynayacağımız maça davet ediyoruz. Bu davetimizin de karşılıksız kalmayacağına inanıyorum. Gelin hep beraber bu maçta Çorum’un zor bir deplasman olduğunu dosta düşmana gösterelim. Unutmayın ki siz yoksanız bir eksiğiz. Kardeş Kocaelispor taraftarları bu deplasmanda kendilerine ayrılan bölümü dolduracaktır.

Bizlerde Çorumlular olarak birlik ve beraberlik içinde olalım. Günün birlik ve beraberlik günü olduğunun bilincinde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Madem ki Çorumluyuz birbirinizden sorumluyuz. O halde böylesine zorlu bir maçta staddaki yerimizi alalım. Son olrakta diyoruz ki ‘Haydi Çorum göster gücünü’ dedi.