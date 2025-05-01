Çorum’da yürekleri ısıtan bir yardım örneği yaşandı. Çorum’dan hayırsever bir iş adamı şahsına ait aracını, satışa sunurak elde edilen gelirinin tamamını Gazze’deki mazlumlara ulaştırılması üzere Hayrat İnsani Yardım Derneği’ne bağışladı.

‘ÇOCUKLARIMA SARILIRKEN AKLIMA GAZZE GELİYOR’

Duygulu anların yaşandığı araç devri sırasında konuşan hayırsever işadamı “7 Ekim’den bu yana doğru düzgün çocuklarıma bile sarılamıyorum. Onlara sarılırken aklıma Gazze’deki çocuklar geliyor. Geceleri uyuyamıyorum, haberlerde gördüğüm manzaralar gözlerimi yaşartıyor. Ne yapabilirim, nasıl bir faydam dokunabilir diye sürekli düşünüyorum. Elimden fazla bir şey gelmiyor ama bari bu aracım satılsın ve bedeli Gazze’deki kardeşlerimize ulaşsın istedim.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da törene katılarak hayırsever iş adamını bu örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Aşgın, “Bu tür davranışlar, gerçek insanlığın ve kardeşliğin göstergesidir. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Hayrat Yardım Derneği adına aracı teslim alan Dernek Başkanı Raif Korkmaz ise “Peygamberimizin ‘Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltin. Buna gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin. Ona da gücünüz yetmezse kalben buğz edin. Bu da imanın en zayıf derecesidir.’ hadisini hatırlattı.

Bu hadisi açıklayan âlimlerin, ‘Eliyle düzeltmek devletin, diliyle düzeltmek âlimlerin, kalben buğz etmekse halkın vazifesidir’ sözünü aktaran Korkmaz, şöyle devam etti: “Cenab-ı Hak bizlere, sadece kalbimizle değil elimizle de yardım edebileceğimiz, devletimizin öncülüğünde Gazze’deki zulmün sona ereceği günleri nasip etsin. O günler gelene kadar dilimizle anlatmaya, kalbimizle destek olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı bağışla Gazze’ye Çorum’dan bir kardeşlik eli daha uzanmış oldu.”

Araç teslimi, yapılan dualar ve hayır dilekleriyle tamamlandı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, bu tür yardımların Gazze’deki müslümanlar için bir umut ışığı olduğunu belirterek, desteklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.