Hayırsever iş insanı Ahmet Toprak’ın, annesi adına yaptırdığı Kadriye Toprak 4–6 Yaş Kur’an Kursu dualar eşliğinde hizmete açıldı.

Koyunbaba Mahallesi’nde bulunan Kur’an Kursu’nun açılış programına Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, MHP İlçe Başkanı Av. Arb. Bekir Dağ ve vatandaşlar katıldı.

Açılış programında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi.

Tören protokol konuşmaları ile devam etti.

Ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa katılanlar Kur’an Kursu’nu gezerek bilgi aldı.

Manevi eğitime önemli katkı sunması hedeflenen Kur’an Kursu’nun, minik öğrenciler için güvenli ve donanımlı bir eğitim ortamı sağlayacak.