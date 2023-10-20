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Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin İl genelinde hayvan pazarlarının 23 Ekim tarihinde tekrar açılacağını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çorum ve çevre illerde şap hastalığından dolayı 30 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapatılan hayvan pazarlarının, şap hastalığının SAT-2 tipinde mihrakların azalması ve şap aşılamanın belirli bir seviye ulaşması üzerine, 18 Ekim 2023 tarih ve 2023/22 Karar Numaralı İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı ile İl genelinde karantina bölgesi dışında bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarının 23 Ekim 2023 tarihinde açılmasına karar verildiğini dile getirdi.

Hayvan hareketlerinin kontrol edilmesi amacıyla yol kontrollerinin yapılacağını belirten Hayrullah Göktekin, hayvan sahipleri ve yetiştiricilerinin cezai müeyyideye uğramamaları için, il içi hayvan nakillerinde gerekli belgelerini mutlaka bulundurmaları gerektiğini ifade etti.

Hayvan nakillerinde, hayvanların küpeli olması, İl içinde nakledilen büyükbaş hayvanların pasaportlarının bulunması, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin olması gerektiğinin altını çizen Göktekin, iller arasında nakledilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ise bu belgelerle birlikte veteriner sağlık raporunun olmadan hayvanlarını nakletmemeleri gerektiğini kaydetti.