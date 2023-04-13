HURŞİT BOZKURT

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Milletvekili Adayları İlhan Çatal ve Salim Balcı gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Zafer Partisi İl Başkan Bedii Onan, HDP’nin Millet İttifakı’na verdiği destekten dolayı rahatsız olan muhalif kesimin Zafer Partisi’ne yöneldiğini söyledi.

Ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen heyet seçime dair değerlendirmelerde bulundu.

'DİĞER ADAYLAR VE PARTİLER KADAR İDDİALIYIZ’

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, partilerin maksimum oya ulaşıp mecliste temsil edilebilmesi için milletvekili adayları ve teşkilatlarıyla ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “Sinan Oğan’ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye genelinde birinci tur da en yüksek oyu alan asgari ikinci aday pozisyona gelmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Diğer adaylar ve partiler kadar bizde iddialıyız. Şehrimizin sorunlarını biliyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerini biliyoruz. Bu çerçevede sorunlar ve çözümleriyle vatandaşımızın karşısına çıkacağız ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Millet İttifakı’na gayriresmi destek olan HDP’nin desteği toplum tarafından kabul görmüyor. Bundan rahatsızlık duyan belli bir kesim Zafer Partisi’ne ve Sinan Oğan’a doğru bir yöneliş olacağı kanaatindeyiz. Sahadaki çalışmalar da bunu gösteriyor. Rahatsızlığını dile getiren vatandaşlar Sinan Oğan’a destek vereceğini söylüyorlar.”

Ziyarette İl Başkan Yardımcıları Murat Çakmak ile Ömer Bekmezli de hazır bulundu.