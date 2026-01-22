Arca Çorum FK'nın Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, Sarıyer maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Aleksic bazı maçlarda futbol olarak kazanmayı hak ettiklerini ancak 3 puan alamadıkları belirtti.

Kulübün yöneticileriyle, futbolcularıyla, çalışanlarıyla çok iyi organizasyona sahip olduğunun altını çizen Aleksic, "Taraftarlarımız da bizi destekliyor. Bir araya gelme amacımız şampiyon olmak. Eğer şampiyon olmak istiyorsak performansımızı artırmamız lazım. Hedefimiz belli, bu sezon şampiyon olacağız." açıklamasında bulundu.

Aleksic, kaliteli futbolcuların takıma katılmasıyla forma rekabetinin arttığına dikkati çekerek, "Benim olduğum pozisyonlara benim kalitemde futbolcuların gelmesine alışığım. Böyle kaliteli takım olduğu zaman daha da çok yarışın içinde oluyoruz, daha çok performans veriyoruz. Yeni transferlerimizin zamana ihtiyacı var. Hocamız doğru kararlar verip en iyi opsiyonları sahaya yansıtacaktır." şeklinde konuştu.