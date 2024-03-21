Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart seçimleri öncesi ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Aşgın, son olarak Bahabey Caddesi ve Fatih Caddesi esnafını ziyaret etti.

Başkan Aşgın, esnafa yeni dönem projeleri hakkında bilgiler vererek “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Çorum Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. AK Parti Belediyeciliğinin en güzel hizmetlerini şehrimizle buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

Aşgın, Belediye Meclis Üyesi adayları AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı, MHP İl ve İlçe Teşkilatı ile seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum’u karış karış gezdiğini belirten Aşgın, “Allah nasip ederse 31 Mart’tan sonra da şehrimizi eser ve hizmet belediyeciliği ile yönetmeye devam edeceğiz. 2019 yılından beri tevazu, samimiyet ve gayretle tüm mahallelerimize, cadde cadde, sokak sokak ayrım gözetmeksizin hizmetlerimizi götürüyoruz. Gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çorum halkının kendilerine gösterdiği sevgiden ve duyduğu güvenden güç aldığını ifade eden Aşgın, “Biz halkımızdan hiç ayrı olmadık. Her daim bir olduk, beraber olduk. Hemşehrilerimizin acı günlerinde de mutlu günlerinde de yanında olduk. Biz onlardan hiç uzak olmadık. Seçim gezileri vesilesiyle de bir kez daha bir araya gelme imkanı buluyor, hal hatır soruyoruz. Hamd olsun, hemşehrilerimiz yaptığımız hizmetlerden memnun, yeni dönemde de yapmayı taahhüt ettiğimiz projelerimizin de gerçekleşeceğine olan inançlarını bizlere iletiyorlar.” diye konuştu.