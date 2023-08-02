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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan emniyet müdürleri kararnamesi resmi gazatede yayımlandı.

Emniyet Müdürleri kararnamesi ile Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne Çorumlu hemşehrimiz Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Hasan Köse atandı.

Mehmet Ali Hasan Köse Kimdir?

Çorum Bayat ilçesi nüfusuna kayıt olan Köse, ilk, orta ve lise eğitimini memletinde yaptı.

Köse, kazandığı polis akademisinden başarı derecesi ile mezun oldu.

Türkiye'nin farklı bir çok bölgesinde görev yapan Mehmet Ali Hasan Köse birçok ilçede de ilçe emniyet müdürlüğü görevini yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Mehmet Ali Hasan Köse, son kararname ile Karabük il emniyet müdürlüğüne atandı. Evli olan Köse, 2 çocuk babasıdır.