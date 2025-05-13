Sağlık-Sen Genel Merkezi Disiplin Kurulu ve Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Hemşireler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, “Sağlık-Sen olarak sorunların çözümünün, sağlık çalışanlarına haklarının teslimi noktasında adaletin ve vicdanın gereği olduğuna inanıyoruz. Hemşireler Haftası dolayısıyla, bu inancımızı ve kararlılığımızı bir defa daha tekrarlıyor; fedakâr tüm hemşirelerimizin bu anlamlı gününü içtenlikle kutluyoruz” dedi.

“Normal koşullarda farkında olmak yani bir sorunu bilmek, çözüme kavuşturmak için yeter neden olmadır. Ancak başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarının kronik sorunlarının çözümünde yeter neden, bir anlam taşımıyor” diyen Ahmet Saatcı, “Neden, çünkü sistem bir şekilde işliyor, çark dönüyor. Sağlık sisteminin omurgası olan hemşireler, bir Hemşireler Günü’ne daha sorunların girdabında, buruk bir şekilde giriyorlar. İrade ortaya konulduğunda bir günde çözülebilecek sorunlar, yıllardır ihmal edildiği için maalesef kronik bir hal aldı. ‘Sağlık Çalışanları Yılı’ olan 2021 yılında da ne yazık ki gözle görülür bir iyileşme sağlanamadı. Bu noktada Sağlık-Sen olarak hem sahada hem de masada mücadelemizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Başta fedakâr hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının can yakan ortak sorunlarının belli olduğunu ifade eden Saatcı,"Hemşirelerin görev tanımlarının net çizilmemiş olması ve uygulamalardan kaynaklı sorunlar nedeniyle hemşirelik mesleğinin geleceği risk altındadır. Meslek tanımlarının belirlenmesi hemşirelik mesleği açısından en önemli adım olacaktır. OECD ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde bir hemşire, dört hemşirenin yapması gereken işi tek başına yapmaktadır. Sağlık alanında bulunan 39 branş arasında hekimlerden sonra en fazla şiddet gören kesim ebe ve hemşirelerdir. Tüm sağlık çalışanlarının ortak sorunu olan şiddete karşı yasal adımlar atılmış olsa da aslolanın toplumsal duyarlılık olduğu açıktır. Bu sorunların yanında yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı kamu çalışanları olmak üzere tüm toplumun ortak sorunudur. Beklentimiz alım gücünü koruyacak adımların atılması, başta kamu görevlilerimiz ve sabit gelirlilerin enflasyona ezdirilmemesidir. Bu noktada atılması gereken ilk adım, 6 aylık süreyle verilen enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması olmalıdır. Zaten sağlık çalışanları yıllardır alın terini tırpanlayan ücret adaletsizliği ile boğuşuyor. Döner sermaye sisteminden kaynaklanan adaletsizlik hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanlarının temel sorunu olmaya devam ediyor. Bu sorunun çözümü için yapılan palyatif çözümler de maalesef günü kurtarmaktan başka bir işe yaramamıştır. Sağlık çalışanları ile ilgili yapılacak düzenlemeler hayata geçirilirken, adalet ve hakkaniyet mutlak surette gözetilmelidir. Aksi adımların, sağlık sistemine daha fazla darbe vuracağını ve yeni mağduriyetler üreteceğini hiç kimsenin unutmaması gerekir. Sorunların çözümünün, sağlık çalışanlarına haklarının teslimi noktasında adaletin ve vicdanın gereği olduğuna inanıyoruz. Hemşireler Haftası dolayısıyla, bu inancımızı ve kararlılığımızı bir defa daha tekrarlıyor; fedakâr tüm hemşirelerimizin bu anlamlı gününü içtenlikle kutluyoruz. Bu vesileyle, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri, sağlık çalışanlarının kronik sorunları için bir an önce adım atmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Saatcı açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bu duygu ve düşüncelerle fedakâr hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü ve 12-18

Hemşireler Haftasını, 11 Mayıs Anneler ve 14 Mayıs Eczacılar Gününü tebrik ediyor, başta Bakanlık olmak üzere tüm yetkilileri, sağlık çalışanları için alkış ve takdirden daha fazlasını yapmaya davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)