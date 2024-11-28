Kulüplü Hentbol 2. lig Kadınlarda temsilcimiz Çorum Gençlikspor liderlik yolundaki kritik maçta Kastamonu Mesan Aküspor’a 34-24 yenilerek liderlik şansını kaybetti.

Dün Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan maçta üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet olan iki takım Çorum Gençlikspor ile Kastamonu Mesat Akü takımları karşılaştı. Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle geçerken konuk takım bu devreyi 14-17 önde tamamladı.

İkinci yarıda temsilcimiz hücumda beklenen performansı gösteremezken konuk Kastamonu savunmadaki başarısını hücumda da sürdürdü ve bu yarıda farkı açarak maçtan 34-24 galip ayrılarak üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı ve averajla liderliğe yükseldi.

Çorum Gençlikspor’da Fulya 9 golle takımının en golcü ismi olurken Aylin 7 golle ikinci Kübra Civan ise 5 gollük takımına katkı verdi.

Konuk takımda ise Z. Yağmur takımına on gollük katkı verirken Sevginur Yılmaz ve Deryanur Candar 8’er golle takımlarına katkı veren isimler oldu.