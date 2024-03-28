Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta'nın Ankara Keçiörengücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda oyun ve oyunsal disiplinle mücadeleyi pes etmeden bırakmayarak play-off hattında merkezi bir konuma geldiklerini belirten Özbalta, "Ben, ekibim ve oyuncularımız henüz bu işin bitmediğini, henüz bir şeyi garantilemediğimizin farkındayız." dedi

Pazar günü Ankara'da çalışkan ve saygı duyulacak bir bir takıma karşı oynayacaklarının bilincinde olduklarını aktaran Özbalta;

"Planlaması yapılmış, yapılanması ile birlikte oyun kültürü oluşturulmuş, mücadele gücü yüksek, kendi sahasında oynadığı maçlara arzulu bir şekilde çıkan, çalışkan ve saygı duyulacak bir takıma karşı oynayacağımızın bilincindeyiz. Her maç olduğu gibi, inatçı ve mücadeleci, iyi oyunumuzu ortaya koymak üzere çıkacağımız müsabakada, taraftarımızın da desteği ile arzu ettiğimiz sonucu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı