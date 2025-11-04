Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı şov yapmakla suçladı.

Çorum gündemini meşgul eden 2 olay üzerinden Başkan Aşgın’ı eleştiren Tuncay Yılmaz, konuşmasında şunları söyledi:

“Başkanımızın son dönemde yoğunluğunun en büyüğünü Tiktok oluşturuyor. Türkiye’de belediye başkanları arasında fenomen olma yolunda hızlıca ilerliyor. 2 olayda enteresan bir tesadüf müdür, mukadderat mıdır anlamış değiliz.

İlk olay inşaat projelerindeki usulsüzlüktü. Konuştuk, tam ertesi gün pazarcı olayı patladı. Başkanın Tiktok videosu viral oldu. Pazarcıya giderken korumanız, kameramanız yanında, domates alıp video çekiyorsunuz. 4 tane hatalı projenin ismini veremediniz. Aynı tarzı görevini yapmayan yapı denetim firmalarıyla video çekerek “bak kardeşim sizi kandıran yapı denetim firmaları bunlar, demiri, betonu çalan müteahhit bunlar” diyemediniz. Pazarcıyı savunmuyorum altını çizerek söylüyorum ama tavrınız ve tarzınız hoş değil. Bir tane yapı denetim firmasına, müteahhite, belediyede bu işi gözden kaçıran birine görevi bıraktırırım, bu yaptırımları yaptırırım diyebildiniz mi? Belediyede çıkan her olumsuz olaydan sonra pazarlarda şov yapma alışkanlığından vazgeçmelisiniz.

Hala hangi binalar olduğunu bilmiyoruz. Yapı denetim firmalarına suç duyurusunda bulunuldu mu? Rafa kaldırıldı. Salatalık satan adama “en büyük mafya devlettir” diyebiliyorsunuz. Bu yürekliliği tüm usulsüzlük yapanlara söyleyeceksiniz.