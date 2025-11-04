Bursa’nın Yıldırım ilçesinde genç bir bayan, 2 çocuğunun babası, tarafından 45 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Rus uyruklu 20 yaşındaki Arzu Khalılova ile eşi S.M. (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce S.M., eline aldığı bıçakla eşine adeta dehşet saçtı.

Arzu Khalılova, vücuduna isabet eden 45’ten fazla bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin çığlık sesleri üzerine durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Khalılova, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Genç kadının ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olay yerinden kaçan S.M. kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.