Ahlatcı Çorum FK yarın play-off yarı final ikinci maçında Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarının Çorum etabını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımın saat 12’de tesis sahasında yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Çalışma öncesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla saha içinde bir toplantı yaptı ve Bodrum FK maçı taktiği ile ilgili olarak detaylı bilgilendirme yaptı.

Futbolculara mevkisel olarak özel uyarılarda bulunan Özbalta maçın önemini anlatmaya gerek olmadığını ve final için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerine inandığını söyledi.

Isınma hareketleri ile başlayan çalışma daha sonra dar alanda pas ve oyun formatında taktik çalışma ile devam etti.

Kırmızı Siyahlı takımda futbolcuların hayli neşeli oldukları gözlendi.

Bu çalışma ile Bodrum maçının hazırlıklarının Çorum etabını tamamlayan kırmızı siyahlı takımda maç kafilesi Bodrum’a hareket etti.