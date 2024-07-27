Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü ve Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar Paris Olimpiyatlarında.

Badminton branşında ülkemizi ilk kez temsil edrecek olan Neslihan Arın ile birlikte Barış Boyar da Paris Olimpiyatlarına gitti.

Bu zorlu şampiyonanın son hazırlıklarını Paris’te yapan Neslihan Arın ve Barış Boyar ilk maçına yarın çıkacaklar.

Barış Boyar yönetimindeki Neslihan Arın olimpiyatlarda ilk maçında J grubunda yarın saat 12’de Japon Aya Ohori ile karşılaşacak.

Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar ilk kez ülkemizi temsil edecek olan Neslihan Arın’ın bunun heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirterek amaçlarının ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.