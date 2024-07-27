Trendyol 1. ligde ilk hafta maçında sahasında Çorum FK’yı konuk edecek olan Ümraniyespor hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Teknik Direktörlüğünü Tuncay Şanlı’nın yaptığı Ümraniyespor kendi tesislerinde yaptığı çalışmada taktik yaptı.

Geçtiğimiz sezon ortasında Sportif Direktör olarak Anelka ile anlaşan kırmızı beyazlı takımda sezon başlamadan Anelka ayrılık kararı almıştı.

Tuncay Şanlı yönetimindeki Ümraniyespor çalışmalarını ligi ilk maçına kadar kendi tesislerinde sürdürecek.