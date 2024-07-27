TFF 1.Lig'in yeni ekibi Amedspor, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Adama Traoré, Bruno Lourenço ve Britt Assombalonga gibi tecrübeli isimleri kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar bir ismi daha renklerine bağladı.

Ömer Bayram'ı transfer etti

Geride bıraktığımız sezon TFF 2.Lig'i liderlikle bitirerek tarihinde ilk defa 1.Lig'de mücadele edecek olan Amedspor, Süper Lig'de Kayserispor, Akhisarspor ve Galatasaray formalarıyla mücadele eden Ömer Bayram'ı renklerine bağladığını açıkladı. Son sezon performansı

2023/2024 sezonunda Eyüpspor forması altında TFF 1.Lig'de mücadele eden 32 yaşındaki sol bek çıktığı 22 maçın 10'una ilk 11'de başlarken 2 de asist yaptı.