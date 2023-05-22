Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, seçmenlerin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 2. tur seçimlerinde de ilk turda oy kullandıkları sandıklarda tercih yapacaklarını söyledi.

Seçmenlerin, "Bana tekrar seçmen kağıdı gelmedi. Oyumu nerde kullanacağım?" gibi kafalarında soru işareti oluştuğunu belirten Ulaş Tokgöz, yeni seçmen kağıtlarının dağıtımına ise başlandığını kaydetti. Vatandaşların seçmen kağıdı eline ulaşsın ulaşmasın daha önce oy kullandıkları okula gitmelerini isteyen Tokgöz, ayrıca e-devlet üzerinden de nerde oy kullanılacağının sorgulanabileceğini dile getirdi.

2. tur seçimlerinin de aynı okullarda ve aynı sandıklarda yapılacağını ifade eden Tokgöz, seçmenlerin, "Bana seçmen kağıdı gelmedi. Oy kullanmama gerek yok" gibi düşüncelere kapılmamaları gerektiğini kaydetti.

Tüm seçmenleri sandığa davet eden Ulaş Tokgöz, ayrıca vatandaşlardan mutlu, refah ve özgür bir Türkiye için tercihini Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanmalarını istedi.

Her bir oyun çok önemli olduğunun altını çizen Tokgöz, sandık başında görev alacak sandık görevlileri ve tüm müşahitlere aynı zamanda sandığına sahip çıkacak olan tüm vatandaşlara şimdiden görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi. (Haber Merkezi)