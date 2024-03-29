Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Müftülüğü koordinesinde yapımı devam eden Hıdırlık Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Yapımı devam eden Çorum Müftülüğü Hıdırlık Erkek Hafızlık Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Dağlı, yetkililerden inşaatın son durumu hakkında bilgiler aldı.

Toplam 5 kattan oluşacak ve Eylül ayı gibi hizmet açılması planlanan Hıdırlık Kur’an Kursu'nun 16 sınıf ve 160 yatak kapasiteli olacağını belirten Müftü Muharrem Biçer;

"2023 Mayıs ayında temeli atılan binamızın inşaatı hayırseverlerin yardımlarıyla hızla yükselmektedir. 16 sınıflı 160 öğrenci kapasiteli binamız 1000 metre kare net alana oturtulmuş olup 5 kat olarak hafızlık öğrencilerimiz için hizmet verecektir. Yaklaşık 80 milyona mal olacak kursumuzun yüzde ellisi tamamlanmış olup yeterli kaynak sağlandığı takdirde Eylül ayında eğitim öğretim yılı başında açılması planlanmaktadır.” dedi

Kur'an kursunun tamamlanması için hayırseverlerin destekleri bekleniyor.