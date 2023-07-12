FATİH AKBAŞ

Çorum İl Müftülüğüne bağlı Hıdırlık Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu inşaatı hızla devam ediyor.

Eskimesi ve artık ihtiyacı karşılamaması nedeniyle bir süre önce yıkılan Hıdırlık Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu binası çağın şartlarına göre yeniden yapılıyor.

Geçtiğimiz aylarda dualarda çalışmaların başladığı Kuran kursu binası Akşemseddin Camii arkasında hayırsever vatandaşların yardımlarıyla hızla yükseliyor.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcısı Adem Aygül ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Hacı Osman Turan ile birlikte inşat çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Müftü Biçer, “Hıdırlık Kur’an Kursumuzun modern bir binaya kavuşması için 2022 Aralık ayında temelini atmıştık. Yardımsever Çorum halkının destekleriyle şuan inşaatımızın fore kazık uygulaması yapılarak radye temeli atıldı. 15 gün içerisinde de su basmanı ve perde beton işlemleri tamamlanacak. Tabi ki bu konuda tüm Çorum halkını bu hayra ortak olmaya davet ediyor, hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz” dedi.

160 öğrenci kapasiteli Yatılı Hafızlık Kur’an Kursunun tamamlandığında bölgenin en güzel Kur’an kurslarından biri olacağını ifade eden Müftü Biçer, inşaatın bir an evvel tamamlanabilmesi için yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesine bizzat gelerek ya da Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi’nin TR 24 0021 0000 0000 9209 6000 10 nolu hesap numarasına havale/EFT yaparak bağışta bulunulabileceklerini dile getirdi.

Çorum'un ilk yatılı hafızlık erkek Kur'an kursu olan Hıdırlık Kur’an Kursunda 1960 yılından beri sayısız hafız yetişti.